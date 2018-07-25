Белорусская команда завоевала первое золото на ЧМ по вертолётному спорту в одной из самых сложных дисциплин

Новости Беларуси. Белорусские вертолетчики взяли первое золото чемпионата мира, который в эти дни проходит под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одной из самых сложных дисциплин – параллельной развозке грузов – победил экипаж витебского аэроклуба.

Борьба за первое место была ожесточенной: сразу 11 участников набрали максимальное количество баллов. В итоге, победителя пришлось определять по времени. Быстрее всех с задачей справились белорусы.

Отметим, наша страна впервые в роли хозяйки турнира такого уровня. На мировое первенство прибыли почти 40 летных экипажей из Австрии, Польши Великобритании и других стран.