Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Новости Беларуси. Уникальное гидротехническое сооружение XIX века, а сегодня главная безвизовая зона страны. Августовский канал расширяет возможности – его акватория включена во внутренние водные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты говорят, что новый статус поможет исключить юридические проволочки и еще теснее наладить сотрудничество с западными коллегами, ведь Августовский канал связывает Беларусь и Польшу. Галина Буро вникла в тенденции современного водного туризма. Уже больше десятка лет, как судьба связала Александра Киреню с Августовским каналом. Он капитан, пожалуй, самого туристического теплохода Гродненской области. Мужчина отмечает: спрос на водный отдых растет с каждым годом, а конкуренцию его теплоходу активно начали составлять маломерные суда. Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

Александр Киреня, капитан-механик теплохода «Неман»:

Взять прошлые годы: литовцы, поляки… Загруженность была полная практически, в год по 600 рейсов. И все довольны. Прохождение этих шлюзов – это для них самое главное, когда опускаемся на 3,5 метра, потом поднимаемся. Вот для людей это вообще.

Включение безвизовой зоны Августовского канала во внутренние водные пути страны – это уход от статуса местного водоема. А значит, теперь снимаются многие юридические моменты, которые не сказать, что тормозили развитие туризма, а скорее, не раскрывали весь его потенциал. Например, в плане привлечения инвестиций и создания инфраструктуры для туристов, которые путешествуют на яхтах, катерах или байдарках.