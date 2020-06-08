Прямой эфир

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской

08 июня 2020 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жители одной из пятиэтажек на Стахановской страдают от затянувшегося капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской-1

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской-3

Начался капремонт еще три года назад, однако был приостановлен из-за проблем с финансированием. Жители дома были вынуждены соседствовать с неблагоустроенностью не по своей вине. В апреле тендер выиграла другая подрядная организация, и дело вроде бы пошло.

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской-6

Елена Романович:
У нас на ступеньках, когда идешь, «поубивано» все. Это же тоже надо замазать.

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской-9

Юрий Шакаль, прораб подрядной организации:
По проекту поменяли этажные щитки и всю электропроводку. Электропроводка не была сделана вообще. В принципе, здесь остался ремонт балконов и локально утепление квартир, по которым были замечания.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Юрий Шакаль # Елена Романович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трудятся круглосуточно. На каком этапе строительные работы в районе путепровода на Толстого в Минске
08 июня 2020 18:01

Трудятся круглосуточно. На каком этапе строительные работы в районе путепровода на Толстого в Минске

Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска
08 июня 2020 17:04

Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?
08 июня 2020 16:54

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?