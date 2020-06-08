Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской

Новости Беларуси. Жители одной из пятиэтажек на Стахановской страдают от затянувшегося капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начался капремонт еще три года назад, однако был приостановлен из-за проблем с финансированием. Жители дома были вынуждены соседствовать с неблагоустроенностью не по своей вине. В апреле тендер выиграла другая подрядная организация, и дело вроде бы пошло.

Елена Романович:

У нас на ступеньках, когда идешь, «поубивано» все. Это же тоже надо замазать.