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«Надо полюбить эту работу, быть фанатом». Как семье белорусов удаётся держать самую большую самодельную теплицу в районе

08 июня 2020 18:25
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Новости Беларуси. Агробизнес по-стародорожски. Пенсионеры из деревни Вишневка держат самую большую в районе самодельную теплицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Надо полюбить эту работу, быть фанатом». Как семье белорусов удаётся держать самую большую самодельную теплицу в районе-1

«Надо полюбить эту работу, быть фанатом». Как семье белорусов удаётся держать самую большую самодельную теплицу в районе-3

Супруги Василий и Тамара Потапеня на протяжении 10 лет выращивают тепличные огурцы, а еще редиску, томаты, капусту и зелень. За свежими овощами в очереди не только односельчане, но и горожане. Привлекает и цена, и экологичность.

«Надо полюбить эту работу, быть фанатом». Как семье белорусов удаётся держать самую большую самодельную теплицу в районе-6

Подробнее смотрите в видеоматериале Алены Чернявской.

# Сельское хозяйство # общество # Алёна Чернявская # Василий Потапеня # Тамара Потапеня # Фотофакт

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