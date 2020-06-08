Трудятся круглосуточно. На каком этапе строительные работы в районе путепровода на Толстого в Минске

Новости Беларуси. Масштабные работы под путепроводом на Толстого на финишной. Откроют обновленный участок уже в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабные работы под путепроводом на Толстого на финишной. Откроют обновленный участок уже в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А пока строители продолжают трудиться на объекте в круглосуточном режиме. Так, с 8 июня до 1 июля закрыто движение под мостом на Московской в направлении Добромысленского переулка.
Одновременно открыли участок Толстого со стороны Суражской с выездом на Московскую. Напомним, движение ограничили из-за возведения эстакады.
В июле строительно-монтажные работы завершат и приступят к испытаниям конструкции. Сейчас здесь завершают устройство монолитной плиты.
Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
В прошлые выходные мы уложили все слои конструктивные асфальтобетонного покрытия со стороны железнодорожного вокзала. Таким образом, верхний слой асфальтобетона уже устроен, и мы планируем в ближайшее время уже наносить и дорожную разметку. Планируем к июлю закончить именно участок этот от Московской до железнодорожного вокзала.