Актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ обсуждают в Москве

Совет глав правительств СНГ принимает Москва. Программа рассчитана на несколько дней. В 2024 году Россия будет председательствовать в Содружестве, и уже сейчас назрела необходимость обсудить целый ряд вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предложению принимающей стороны акцент делается на усилении культурно-гуманитарного взаимодействия. Для участия во встрече с коллегами в Москву прибыл премьер-министр Беларуси.

После встречи в Белом доме была достаточно необычная экскурсия. На одну из крупнейших кондитерских фабрик пригласили не только руководителей правительств, но и дипломатов. Послы, представляющие интересы стран СНГ в Москве, пришли со своими детьми. С ними взрослые делились теплыми новогодними воспоминаниями, а производители раскрыли секрет, как рождаются любимые многими лакомства.

В ходе рабочего визита белорусский премьер также встретится с мэром Москвы. Запланировано посещение международной выставки-форума «Россия». Она размещена на ВДНХ, где центром притяжения, безусловно, является и белорусский павильон. После реновации он превратился в современный выставочно-торговый центр, где представлены лучшие достижения нашей страны.