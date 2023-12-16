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Как научиться кататься на коньках? Мастер-класс для новичков

16 декабря 2023 13:02
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Сезон открыт. В столичных школах и гимназиях встречают зиму по-спортивному. На территориях учреждений залито 19 хоккейных коробок и более 20 катков.

Как научиться кататься на коньках? Мастер-класс для новичков-1

Ольга Якушик, директор ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска»:
Этот процесс достаточно трудоемкий. И очень многое зависит от погодных условий. Для начала формируется снежная подушка, то есть утрамбовывается снег, выравнивается поверхность, и начинается постепенная заливка воды. Мы сформировали практически 10-метровую толщину льда, и на данный момент мы производим расчистку от снега хоккейной коробки и также постепенную подливку и выравнивание самого полотна.

Спортивные площадки пользуются популярностью не только у учащихся, но и у всего населения.

Как научиться кататься на коньках? Мастер-класс для новичков-4

Ольга Якушик:
В школе работает пункт проката спортивного зимнего инвентаря, куда может прийти учащийся или родитель и при желании взять в прокат абсолютно бесплатно лыжный инвентарь, заниматься спортом на наших площадках.

Учиться кататься на коньках можно с малых лет. Наш мастер-класс поможет любому новичку перейти на следующий уровень.

Как научиться кататься на коньках? Мастер-класс для новичков-7

Смотрите в видео

# Зимние виды спорта # общество # Ольга Якушик

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