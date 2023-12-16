Как научиться кататься на коньках? Мастер-класс для новичков

Сезон открыт. В столичных школах и гимназиях встречают зиму по-спортивному. На территориях учреждений залито 19 хоккейных коробок и более 20 катков.

Ольга Якушик, директор ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска»:

Этот процесс достаточно трудоемкий. И очень многое зависит от погодных условий. Для начала формируется снежная подушка, то есть утрамбовывается снег, выравнивается поверхность, и начинается постепенная заливка воды. Мы сформировали практически 10-метровую толщину льда, и на данный момент мы производим расчистку от снега хоккейной коробки и также постепенную подливку и выравнивание самого полотна.

Спортивные площадки пользуются популярностью не только у учащихся, но и у всего населения.