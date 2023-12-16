С чего начать восхождение в горы и во сколько это обойдётся – рассказали альпинисты

«Эверест у всех на слуху». Интересные случаи восхождений

Александр Меженный, ведущий:

Какая у вас самая такая сложная или вершина, которая запомнилась наиболее у вас у каждого? Владислав Каган, альпинист:

Если начинать с самого верха, то мы с Виктором были на вершине Эвереста. Это была первая белорусская экспедиция. Александр Меженный:

Я имею в виду та самая сложная и запоминающаяся.

Виктор Лутов, альпинист:

Эверест у всех на слуху, но есть огромное количество совершенно классных, считается невозможным на них взойти. Одна из таких вершин – Нангапарбат, которая находится в Северном Пакистане. И вот тогда была мощная экспедиция такая, мы покорили эту вершину, взошли на нее, это был блеск на тот момент. Мы прославились на весь мир! Юлия Самусенко, ведущая:

Альпинизм это очень опасно, и сразу все вспоминают такие фильмы: документальные, художественные. Может быть, у вас есть какие интересные курьезные истории, может, даже где-то опасные, которыми вы можете поделиться, таинственные? Владислав Каган:

Я не сразу вспомнил один случай. Это было восхождение достаточно сложное, тоже на Западном Кавказе. Вертикальная стена – мы на ней четверо суток по ней идем. И вечером в палатке так сидим, и я говорю, мол, вы там не слышали, мне кажется, хор какой-то поет внизу? Все говорят: ты знаешь, точно! А наш руководитель говорит: так тут описано во всех наставлениях по этому маршруту, что в этом месте вы будете слышать грузинское пение, многоголосье. Необычная история, и я до сих пор не могу ее объяснить.

Как начать заниматься альпинизмом? Александра Каштанова, ведущая:

Если кто-то хочет увлекаться, покорить самую маленькую вершину, какая самая простая, чтобы начинать свое знакомство с альпинизмом? Владислав Каган:

У нас есть классификация вершин, начиная от самых простых и заканчивая самыми сложными. Естественно, начинать надо с вершин минимальной категории, то есть 1Б, 2Б категория сложности. Виктор Лутов:

Это уже достаточно серьезные горы!

Владислав Каган:

Это уже надо иметь какую-то подготовку, нужно пройти курс хотя бы начального обучения, чтобы человек представлял, что из себя представляет передвижение по разным видам рельефа, чтобы он понимал, что такое страховка, как обращаться с веревкой – какие-то навыки уже должны быть. И дальше уже постепенно идет накапливание опыта, и вершины могут быть с каждым выездом в горы все сложнее. Дорого ли заниматься альпинизмом? Александр Меженный:

Это же дорого? Я имею в виду восхождение или альпинизм как таковой. Это очень дорого. Или развейте этот миф, то есть каждый может заниматься или это действительно надо подходить очень сознательно, помимо того, что это трудно, так денежные вливания соответствующие?