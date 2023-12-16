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Роман Головченко примет участие в Совете глав правительств СНГ в Москве

16 декабря 2023 13:38
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Совет глав правительств СНГ принимает Москва. Программа рассчитана на несколько дней. В 2024 году Россия будет председательствовать в Содружестве, и уже сейчас назрела необходимость обсудить целый ряд вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко примет участие в Совете глав правительств СНГ в Москве-1

Для участия во встрече с коллегами в Москву прибыл премьер-министр Беларуси. Помимо участия в заседании Совета глав правительств СНГ, Роман Головченко посетит одно из крупнейших кондитерских предприятий и международную выставку-форум «Россия». Она размещена на ВДНХ, где центром притяжения, безусловно, является и белорусский павильон. После реновации он превратился в современный выставочно-торговый центр, где представлены лучшие достижения нашей страны.

# СНГ # общество

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