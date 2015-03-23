Актуальные вопросы FM-вещания в Беларуси обсуждали 23 марта в Минске

Новости Беларуси. Каким быть FM–вещанию в Беларуси обсуждали 23 марта в Минске. К разговору были приглашены как руководители региональных радиостанций, так и представители профильных министерств.

После ухода радио из привычного приёмника на кухне закрепить за собой FM–частоту оказалось делом непростым — большинство из них уже заняты. Проблему предлагают решить путем перехода радиостанций на ультракороткие волны либо слиянием нескольких мелких станций в одну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Хильман, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Популярность FM–диапазона значительно выше, поэтому сейчас мы говорим, что местные радиостанции должны совместно где-то объединяться для того, чтобы, имея какую-то одну частоту, одну радиостанцию, вещать на свои регионы.

Говорили не только о тех, кто выходит в эфир, но и о слушателях. Именно для них в Беларуси начали выпускать радиоприемники, которые работают, как на FM-частотах, так и ультра коротких волнах. При этом отечественные модели отличает не только универсальность.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

У нас есть белорусская разработка радиоприемника, который стоит очень вменяемых денег, его можно купить в любом магазине, на любой почте. Проблемы тоже не существует. Для льготных категорий граждан, ветеранов мы, естественно, разрабатываем программу, в том числе к Дню Победы. Мы предлагаем такие приемники бесплатно, в подарок. Такая возможность тоже есть.