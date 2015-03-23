Памятники Минска: знают ли горожане, где находятся скульптуры дворника, банщика, мамонтов и лента Мебиуса?

Бронзовые жители центра города, главных улиц и популярных столичных мест всегда на виду: девочка с зонтиком, зодчий, бабушка с семечками.
Познакомимся с менее известными монументами и проверим, знают ли минчане, где в городе находятся скульптуры блюстителя чистоты – дворника и любителя пара – банщика.
Минчане:
Памятник чистоте.
Какой-то красивой девушке и дворнику.
Видимо, уборщице какой-то.
Дворнику рабочему. Но, к сожалению, я не знаю, где это.
Напоминает клоуна, Юрия Никулина. В том духе что-то.
Баня № 7 на Рабкоровской.
Памятник дворнику находится на улице Карастояновой.
Молодая девушка с хорошо подтянутой фигурой и приятными чертами лица – такой образ работницы одной из самых полезных профессий создал Владислав Рутковский.
Забавная скульптура банщика установлена возле бани № 7.
Пузатый мужчина приглашает прохожих попариться. Минчане тут же дали ему имя – «Веселый Вася». Автор скульптуры – Владимир Жбанов, сообщили в программе «Минск и минчане».
Идем дальше. Узнаем, где в Минске прописалось семейство мамонтов.
Минчане:
Может быть, возле какого-нибудь зоопарка они будут находиться.
Где-то в жилом комплексе.
Парк камней.
Не знаю. Стыдно сказать. Вот вам минчанин коренной.
Это мамонты?
Это наш район – Восток-1. Мамонты наши.
Какая замечательная скульптура. Какая красота.
Диковинных зверей можно увидеть на улице Калиновского. По легенде, когда-то на этом месте нашли останки древних животных.
А это – лента Мебиуса. Ходит молва, что идея ее создания пришла ученому в голову, когда он увидел горничную, у которой был неправильно повязан шейный платок. Знает ли минчане, где находится эта скульптура?
Минчане:
По телевизору видела ее, но не знаю.
А вот это я видела лет шесть назад. По-моему, с какой-то стороны мы въезжали в город, ездили, и такое я видела. А где это я не знаю.
Академия наук.
Столько замечательных мест.
Сколько еще интересных скульптур таится в тихих уголках нашей столицы. Гуляйте по городу чаще, и он обязательно откроет вам свои тайны.