Памятники Минска: знают ли горожане, где находятся скульптуры дворника, банщика, мамонтов и лента Мебиуса?

Бронзовые жители центра города, главных улиц и популярных столичных мест всегда на виду: девочка с зонтиком, зодчий, бабушка с семечками.

Познакомимся с менее известными монументами и проверим, знают ли минчане, где в городе находятся скульптуры блюстителя чистоты – дворника и любителя пара – банщика.

Минчане:

Памятник чистоте.

Какой-то красивой девушке и дворнику.

Видимо, уборщице какой-то.

Дворнику рабочему. Но, к сожалению, я не знаю, где это.

Напоминает клоуна, Юрия Никулина. В том духе что-то.

Баня № 7 на Рабкоровской.

Памятник дворнику находится на улице Карастояновой.

Молодая девушка с хорошо подтянутой фигурой и приятными чертами лица – такой образ работницы одной из самых полезных профессий создал Владислав Рутковский.

Забавная скульптура банщика установлена возле бани № 7.

Пузатый мужчина приглашает прохожих попариться. Минчане тут же дали ему имя – «Веселый Вася». Автор скульптуры – Владимир Жбанов, сообщили в программе «Минск и минчане».

Идем дальше. Узнаем, где в Минске прописалось семейство мамонтов.

Минчане:

Может быть, возле какого-нибудь зоопарка они будут находиться.

Где-то в жилом комплексе.

Парк камней.

Не знаю. Стыдно сказать. Вот вам минчанин коренной.

Это мамонты?

Это наш район – Восток-1. Мамонты наши.

Какая замечательная скульптура. Какая красота.

Диковинных зверей можно увидеть на улице Калиновского. По легенде, когда-то на этом месте нашли останки древних животных.

А это – лента Мебиуса. Ходит молва, что идея ее создания пришла ученому в голову, когда он увидел горничную, у которой был неправильно повязан шейный платок. Знает ли минчане, где находится эта скульптура?

Минчане:

По телевизору видела ее, но не знаю.

А вот это я видела лет шесть назад. По-моему, с какой-то стороны мы въезжали в город, ездили, и такое я видела. А где это я не знаю.

Академия наук.

Столько замечательных мест.

Сколько еще интересных скульптур таится в тихих уголках нашей столицы. Гуляйте по городу чаще, и он обязательно откроет вам свои тайны.