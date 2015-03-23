Первая в 2015 году тройня родилась в Гродно

Новости Беларуси. Первая в 2015 году тройня (две девочки и мальчик) появилась на свет в Гродно. Малыши весят по полтора килограмма, их рост около 40 сантиметров. Врачи говорят, что такие показатели вполне нормальные для многоплодной беременности.

Новорожденные чувствуют себя нормально, сейчас они находятся под наблюдением специалистов. Выпишут тройняшек домой, когда они наберут вес не менее двух с половиной килограммов. Кстати, отец работает строителем, а счастливая мама — врач-педиатр. Поэтому о состоянии детей после выписки можно не беспокоиться

Многодетная мама:

Справа у нас самая маленькая девочка — Александра, по середине — Ксения, а самый активный — мальчик Николай.

Людмила Кеда, заместитель главного врача Гродненского областного перинатального центра:

Очень радостно, что эти дети родились уже с хорошим весом. На сегодняшний день они требуют ещё интенсивного наблюдения и терапии. Находятся в отделении интенсивной терапии и реанимации новорождённых. Женщина находилась у нас в течение двух месяцев, проводилась сохраняющая терапия при беременности. И, конечно, успех того, что она доносила именно до такого срока, это успех как женщины, так и коллектива нашего перинатального центра.

С рождением тройни молодая семья сразу получила статус многодетной. Кроме необходимых единовременных выплат, счастливые родители станут обладателями так называемого семейного капитала. Десять тысяч долларов будут зачислены на специальный счёт в банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.