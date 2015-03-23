Минск башенный: ответ петербургскому адмиралтейству, хронометр города и «Минский Смольный»

Башни – яркие акценты большого города. Они украшают здания и привлекают внимание прохожих. Жаль, архитектура нашей столицы не щедра на башни, поэтому каждая из них особенно ценна.

На площади Победы по обе стороны моста через Свислочь раскинулся ансамбль архитекторов Барща и Аранаускасы. В середине 50-х известные архитекторы создавали картину послевоенного Минска.

Главное украшение зданий – четыре изящные башенки с флюгерами. Они, как швейцары, встречают нас на площади Победы и фланкируют застройку по обе стороны проспекта. Немного выгнутые спинки и красная кровля придают башням особый колорит. Живости добавляют и пинакли – яркий элемент, деталь советского времени.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Самый последний ярус башен на площади Победы имеет овальные окна – такой своеобразный стеклянный картуш. Даже второй уровень балясин – ограждений, которые расположены между прямоугольными в плане колоннами, – тоже дает определенную светотень.

Дом под шпилем на Коммунистической, 14 стал символом Минска – наш ответ петербургскому адмиралтейству. Здание проектировали в конце 40-х годов XX века архитекторы Лифшиц и Гольштейн и большой коллектив инженеров из Военпроекта.

Архитекторы остановились на классическом варианте с элементами сталинского ампира. Роскошная лепнина на фасадах была довольно качественной, рисунки выкладывали из бетона. Возникла идея украсить дом игольчатой башенкой. Шпиль специально заказывали в Москве. Металлическая конструкция облицована высококачественной сталью и украшена пятиконечной звездой и лавровым венком, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Башня, если сравнивать с кондитерским искусством, явилась таким завершающим десертом, украшением самого здания. Хотя это далось нелегко для архитекторов. Пришлось приложить немало усилий, даже была поездка в Москву для того, чтобы разрешить установку шпиля и сохранить вот этот декор.

До сих пор по традиции минчане назначают свидания под часами на углу Комсомольской и проспекта Независимости. Эта башня – одна из самых известных хронометров города.

Часы прибыли в Минск после войны из Кенигсберга. На башенке их установили в 1950 году. И вот уже 65 лет они показывают точное время, пережив всего один ремонт.

Интересно, что первоначально часы были с боем: каждый час отбивался шестью ударами.

Башни довольно строгие, монументальные, в духе времени, а балюстрада придает им воздушность.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Где-то в 70-е годы этот перекресток был еще интересен тем, что на нем был очень строгий постовой милиционер, который приучал минчан города переходить своим жезлом улицу именно на зеленый свет. Архитекторы, которые создавали центральную магистраль в послевоенные годы, большое внимание придавали угловым доминантам.

Башни – примета не только советского Минска. Были они и в дореволюционные времена.

Здание былого гостиного двора на площади Свободы. В летописи города он упоминается еще в XVI веке. Это было место, где останавливались купцы. Но здание не уцелело, много раз перестраивалось.

Сохранившийся ансамбль начал свою историю в XVIII веке, затем его реконструировал в стиле классицизма архитектор Крамер, придав зданию прямоугольную форму. Здесь находилась администрация города, лучшие лавки, магазины, рестораны и жилые комнаты. Такой своеобразный торговый центр.

Но с началом XX века жизнь поменялась. Здесь действовали купеческий клуб, Минское отделение Азовско-Донского банка, затем проходили совещания большевиков, за что дом называли «Минским Смольным».

Авиабомба во время войны не пощадила гостиный двор – часть его превратилась в руины. В начале 2000-х прошла его успешная реконструкция, и сейчас перед нами – стильный памятник архитектуры со своеобразными башенками.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Центральный фронтон, который возвышается над зданием, – это модерн, начало XX века, и простые и достаточно аскетичные башни, которые появляются с двух сторон здания.

На проспекте Независимости за тенью деревьев спрятан еще один старожил – бывший церковно-археологический музей – юбилейный дом, который был построен к 300-летию династии Романовых.

Музей возвели в 1913 году по проекту архитектора Струева, а в 60-е годы в былых комнатах здания решили открыть Дом искусств. Сегодня здесь располагается Белорусский Экзархат. Невероятный архитектурный наряд гармонично дополняют две миниатюрные башенки.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим две башни. Одна – круглая в плане с таким луковичным завершением и очень декорированное завершение. И еще одна небольшая башенка, которая тоже акцентирует один из углов здания. Она является продолжением стен и такой маленький элемент треугольный в плане, но очень остроконечный. И даже мы видим такую игру-диалог двух архитектурных элементов, которые привлекают внимание.

Такой он – Минск башенный, который приглашает посмотреть вверх и полюбоваться яркими деталями архитектурного наряда столицы.