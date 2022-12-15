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В Минске затопило улицы Якубовского и Одинцова

15 декабря 2022 15:38
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Новости Беларуси. В жилом районе Запад разлилось настоящее море. Рано утром затопило улицу Якубовского до перекрестка с Одинцова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске затопило улицы Якубовского и Одинцова-1

Причина ЧП – прорыв трубы на Бурдейного. Зимой такие происшествия не редкость. Трубопроводы страдают из-за перепадов температур. Ремонтная бригада ликвидировала течь. Сейчас устраняются последствия аварии.

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# Потоп в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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