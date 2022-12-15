В Минске затопило улицы Якубовского и Одинцова

Новости Беларуси. В жилом районе Запад разлилось настоящее море. Рано утром затопило улицу Якубовского до перекрестка с Одинцова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В жилом районе Запад разлилось настоящее море. Рано утром затопило улицу Якубовского до перекрестка с Одинцова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Причина ЧП – прорыв трубы на Бурдейного. Зимой такие происшествия не редкость. Трубопроводы страдают из-за перепадов температур. Ремонтная бригада ликвидировала течь. Сейчас устраняются последствия аварии.
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