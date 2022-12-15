«Это информационная гигиена, о ней нужно говорить». Луцкий о западных фейках и воспитании молодёжи

Новости Беларуси. В информационных войнах молодое поколение остается наиболее уязвимой частью общества. В Советском районе Минска прошел единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители предприятий, общественных организаций, а также работники сфер образования и культуры встретились с заместителем главы Администрации Президента Беларуси.

Игорь Луцкий отметил, что Советский район является одним из самых молодых – здесь живет около 12 тысяч студентов, также находится несколько вузов. Потому идеологическому активу следует искать современные формы общения с подрастающим поколением и не бояться социальных сетей. Речь шла в том числе про наступление, а не только оборону информационного пространства. Ведь фейки остаются инструментом манипуляции общественным сознанием. И Запад, который всеми силами пытается удержать однополярный мир, на вбросы не скупится.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Современный молодой человек потребляет очень много информации, спектр ее очень широк. Фейки, вбросы действуют на психику молодого человека. Молодое поколение сразу принимает решение, не вдумываясь, не анализируя, не подтверждая ту или иную информацию из разных источников. Это вообще информационная гигиена, о ней нужно говорить. Должен сказать, что наша информационная работа не может быть сама по себе. Прежде всего нужно заниматься конкретными делами: проводить мероприятия, акции, ходить в трудовые коллективы, видеть, что происходит там.