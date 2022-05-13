Хотят повысить эффективность госуправления. 13 мая в Совете Республики рассмотрят несколько законопроектов

Новости Беларуси. 13 мая состоится заседание сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси. Она уже восьмая по счету. Сенаторы рассмотрят несколько законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, «О государственной службе», который действовал в неизменном виде более 17 лет. С учетом современных реалий и постоянно меняющейся экономической ситуации документ требует совершенствований. И главная их цель – повысить эффективность госуправления и его престиж. В том числе, профессиональную подготовку кадров, которые приходят на госслужбу.

Это должны быть не случайные люди на краткосрочный период, а талантливые управленцы. Кроме того, в планах сенаторского корпуса ратифицировать несколько международных соглашений, в числе которых – решение о взаимных безвизовых поездках белорусов и граждан Армении.