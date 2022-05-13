Заседание СМИД СНГ пройдёт 13 мая в Душанбе в очном формате

13 мая в столице Таджикистана состоится одно из ключевых собраний стран – участниц Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Душанбе в очном формате встретятся министры иностранных дел СНГ. По традиции заседания Совета проводятся дважды в год и предваряют встречу лидеров стран.

Предполагается, что повестка этого дня будет насыщенной. Члены правительств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках Ссодружества, обсудят актуальные международные и региональные темы. Не обойдут стороной министры в том числе ситуацию в Украине. Известно также, что на заседании определят базовую организацию в сфере нотариальной деятельности. Этот статус закрепят за Белорусской нотариальной палатой.