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Заседание СМИД СНГ пройдёт 13 мая в Душанбе в очном формате

13 мая 2022 06:44
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13 мая в столице Таджикистана состоится одно из ключевых собраний стран – участниц Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Душанбе в очном формате встретятся министры иностранных дел СНГ. По традиции заседания Совета проводятся дважды в год и предваряют встречу лидеров стран.

Заседание СМИД СНГ пройдёт 13 мая в Душанбе в очном формате-1

Предполагается, что повестка этого дня будет насыщенной. Члены правительств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках Ссодружества, обсудят актуальные международные и региональные темы. Не обойдут стороной министры в том числе ситуацию в Украине. Известно также, что на заседании определят базовую организацию в сфере нотариальной деятельности. Этот статус закрепят за Белорусской нотариальной палатой.

# СНГ

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