«Готовы стать в строй». В Гродненской области проходит проверка органов управления территориальной обороны
Новости Беларуси. Масштабная проверка обороноспособности территориальных органов управления проходит в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачи по их формированию в эти дни выполняет в том числе Лидский исполнительный комитет.
Под руководством военного ведомства и местных органов власти из призванных из запаса военнослужащих сформировано стрелковое подразделение. Сейчас проходит его слаживание, после чего несколько дней военнообязанные будут совершенствовать свои оружейные навыки.
Виталий Докучаев, военный комиссар Лидского района:
Лидский районный исполнительный комитет получил задачу на формирование подразделений территориальной обороны. Сегодня территориальные войска комплектуются офицерами запаса и организационным ядром. Все в хорошем настроении. У всех прекрасное понимание, особенно у офицеров запаса. Они прекрасно понимают для чего эти мероприятия проводятся. И готовы стать в строй.
Иван Шагюль, военнослужащий запаса:
Очень важное мероприятие, конечно, потому что и семьи здесь наши, и время такое неспокойное. Думаю, это не помешает никому.
На завершающем этапе комплексной проверки пройдет командно-штабное учение с практической отработкой охраны важных объектов. Главная задача для Вооруженных Сил – оценить эффективность нашей системы обороны.