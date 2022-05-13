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«Готовы стать в строй». В Гродненской области проходит проверка органов управления территориальной обороны

13 мая 2022 07:10
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Новости Беларуси. Масштабная проверка обороноспособности территориальных органов управления проходит в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачи по их формированию в эти дни выполняет в том числе Лидский исполнительный комитет.

Под руководством военного ведомства и местных органов власти из призванных из запаса военнослужащих сформировано стрелковое подразделение. Сейчас проходит его слаживание, после чего несколько дней военнообязанные будут совершенствовать свои оружейные навыки.

«Готовы стать в строй». В Гродненской области проходит проверка органов управления территориальной обороны-1

Виталий Докучаев, военный комиссар Лидского района:
Лидский районный исполнительный комитет получил задачу на формирование подразделений территориальной обороны. Сегодня территориальные войска комплектуются офицерами запаса и организационным ядром. Все в хорошем настроении. У всех прекрасное понимание, особенно у офицеров запаса. Они прекрасно понимают для чего эти мероприятия проводятся. И готовы стать в строй.

«Готовы стать в строй». В Гродненской области проходит проверка органов управления территориальной обороны-4

Иван Шагюль, военнослужащий запаса:
Очень важное мероприятие, конечно, потому что и семьи здесь наши, и время такое неспокойное. Думаю, это не помешает никому.

«Готовы стать в строй». В Гродненской области проходит проверка органов управления территориальной обороны-7

На завершающем этапе комплексной проверки пройдет командно-штабное учение с практической отработкой охраны важных объектов. Главная задача для Вооруженных Сил – оценить эффективность нашей системы обороны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виталий Докучаев # Иван Шагюль # Фотофакт

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