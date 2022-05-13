«Готовы стать в строй». В Гродненской области проходит проверка органов управления территориальной обороны

Новости Беларуси. Масштабная проверка обороноспособности территориальных органов управления проходит в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачи по их формированию в эти дни выполняет в том числе Лидский исполнительный комитет.

Под руководством военного ведомства и местных органов власти из призванных из запаса военнослужащих сформировано стрелковое подразделение. Сейчас проходит его слаживание, после чего несколько дней военнообязанные будут совершенствовать свои оружейные навыки.