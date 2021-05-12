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Капремонт, новые тротуары и необычные граффити. Как Копыль готовится к областным «Дожинкам»

12 мая 2021 15:14
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Новости Беларуси. Копыль активно готовится ко Дню письменности и областному празднику тружеников села «Дожинки». Многие объекты уже сданы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Капремонт, новые тротуары и необычные граффити. Как Копыль готовится к областным «Дожинкам»-1

Но обновление в городе продолжается. Завершается капитальный ремонт общежития на улице Замковой, проводят текущий ремонт фасадов жилого фонда, в том числе по улице Партизанской. Наводят порядок на придомовых территориях. В планах также обновить асфальтобенное покрытие и дорожную разметку. К слову, работы проводят комплексно.

Капремонт, новые тротуары и необычные граффити. Как Копыль готовится к областным «Дожинкам»-4

Алеся Атрашкевич, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома:
Проведены текущий ремонт улично-дорожной сети, устройство тротуаров, где их не было. В центре города на фасады жилых домов нанесены уже два граффити, еще планируется нанести одно, посвященное Дню письменности, а именно писателям, которые на Копыльщине родились.

Капремонт, новые тротуары и необычные граффити. Как Копыль готовится к областным «Дожинкам»-7

С приходом тепла в городе приступили к озеленению и цветочному оформлению. Скоро в центральном сквере возле Дома культуры заложат аллею писателей.

День белорусской письменности пройдет 5 сентября, а областные «Дожинки» – в начале октября.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Алеся Атрашкевич # Фотофакт

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