Капремонт, новые тротуары и необычные граффити. Как Копыль готовится к областным «Дожинкам»

Новости Беларуси. Копыль активно готовится ко Дню письменности и областному празднику тружеников села «Дожинки». Многие объекты уже сданы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Но обновление в городе продолжается. Завершается капитальный ремонт общежития на улице Замковой, проводят текущий ремонт фасадов жилого фонда, в том числе по улице Партизанской. Наводят порядок на придомовых территориях. В планах также обновить асфальтобенное покрытие и дорожную разметку. К слову, работы проводят комплексно.

Алеся Атрашкевич, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома:

Проведены текущий ремонт улично-дорожной сети, устройство тротуаров, где их не было. В центре города на фасады жилых домов нанесены уже два граффити, еще планируется нанести одно, посвященное Дню письменности, а именно писателям, которые на Копыльщине родились.