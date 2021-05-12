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На Привокзальной площади в Минске появится умная остановка. Сейчас готовят дизайн павильона

12 мая 2021 15:07
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Новости Беларуси. На Привокзальной площади в Минске появится умная остановка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Привокзальной площади в Минске появится умная остановка. Сейчас готовят дизайн павильона-1

Пока окончательного решения, где она будет располагаться, не принято. Нужно определить оптимальное место ее дислокации и продумать внешний облик. Привокзальная площадь – знаковый объект в столице и своеобразные транспортные ворота Минска. Потому дизайн остановочного павильона должен гармонично вписаться в существующую архитектуру.

Первая умная остановка появилась у станции метро «Немига» в сентябре 2019 года.

# Технологии # общество # Фотофакт

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