В любви ему признавались целые поколения: не стало Геннадия Гарбука

Новости Беларуси. 7 февраля не стало Геннадия Гарбука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 84 году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
Новости Беларуси. 7 февраля не стало Геннадия Гарбука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 84 году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
Народный артист БССР 60 лет посвятил сцене. Начинал в театре имени Якуба Коласа в Витебске, вскоре перешел в Купаловский, где играл до самой смерти.
Хорошо известен он своими работами в кино. Большинство знаковых отечественных лент – именно с его участием. «Людзі на балоце», «Знак бяды» и кинохит «Белые Росы». Здесь он старший сын Ходаса – человек основательный и в чем-то расчетливый. В жизни же Геннадий Михайлович был абсолютно другим героем.
Десятки ролей, множество характеров и типажей: актёры театра – о своей профессии
Это актер, которому искренне признавались в любви целые поколения. Сыгранные им персонажи – деликатные, скромные, добрые. Он снимался не только в Беларуси, но и на «Мосфильме», «Ленфильме», Свердловской киностудии. Объездил все республики бывшего Союза, побывал на съемках в Париже.