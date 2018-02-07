В любви ему признавались целые поколения: не стало Геннадия Гарбука

Новости Беларуси. 7 февраля не стало Геннадия Гарбука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 84 году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук

Народный артист БССР 60 лет посвятил сцене. Начинал в театре имени Якуба Коласа в Витебске, вскоре перешел в Купаловский, где играл до самой смерти.

Хорошо известен он своими работами в кино. Большинство знаковых отечественных лент – именно с его участием. «Людзі на балоце», «Знак бяды» и кинохит «Белые Росы». Здесь он старший сын Ходаса – человек основательный и в чем-то расчетливый. В жизни же Геннадий Михайлович был абсолютно другим героем. Десятки ролей, множество характеров и типажей: актёры театра – о своей профессии