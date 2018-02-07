Прямой эфир

Альбом в память солдат, воевавших в Афганистане, создадут в Крупках

07 февраля 2018 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кому умирать молодым. Альбом в память солдат, воевавших в Афганистане, создают в Крупках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Альбом в память солдат, воевавших в Афганистане, создадут в Крупках-1

Издание приурочено к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Последний солдат ушел оттуда 15 февраля 1989 года. Всего через Афган прошло почти 30 тысяч наших соотечественников. 771 человек остался там навечно.

Альбом в память солдат, воевавших в Афганистане, создадут в Крупках-3

Полторы тысячи получили увечья. За что и за кого они воевали, вернулись победителями или побежденными? Авторы аль­бома в Крупках этими вопросами не задаются.

Альбом в память солдат, воевавших в Афганистане, создадут в Крупках-5

 

Они просто вспоминают тех, в чьих судьбах был Афганистан.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юбилейный выпуск курсантов военного факультета БГУИР состоялся в музее истории Великой Отечественной войны
07 февраля 2018 09:25

Юбилейный выпуск курсантов военного факультета БГУИР состоялся в музее истории Великой Отечественной войны

Что изменилось для участников дорожного движения в Беларуси с 31 января. Разбираемся с инспектором ГАИ
07 февраля 2018 09:21

Что изменилось для участников дорожного движения в Беларуси с 31 января. Разбираемся с инспектором ГАИ

«Лось – завелось и понеслось». В Минске появилась новая служба такси: почему выбрали такое название
07 февраля 2018 09:02

«Лось – завелось и понеслось». В Минске появилась новая служба такси: почему выбрали такое название