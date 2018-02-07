Альбом в память солдат, воевавших в Афганистане, создадут в Крупках

Новости Беларуси. Кому умирать молодым. Альбом в память солдат, воевавших в Афганистане, создают в Крупках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Издание приурочено к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Последний солдат ушел оттуда 15 февраля 1989 года. Всего через Афган прошло почти 30 тысяч наших соотечественников. 771 человек остался там навечно.

Полторы тысячи получили увечья. За что и за кого они воевали, вернулись победителями или побежденными? Авторы аль­бома в Крупках этими вопросами не задаются.