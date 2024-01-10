Активисты БРСМ присоединились к марафону «От всей души» в Минске

Благотворительный проект «От всей души» продолжает дарить радость и внимание старшему поколению. К доброй инициативе присоединилась активная молодежь Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Представители БРСМ отправились в гости к постояльцам дома-интерната для пенсионеров и инвалидов Партизанского района. С собой юноши и девушки привезли не только подарки. Талантливая молодежь подготовила для проживающих концертную программу – вокальные и хореографические номера. К слову, предпочтения по музыкальному плейлисту постояльцы озвучили заранее. В основном это популярные советские хиты.

Таиса Князева:

Мы, поколение «золотого» возраста, окунулись в молодость. Нам приятно видеть молодежь, которая созидает, желает приносить радость нам, окружает нас своим вниманием, своим добром.

Надежда Ильюшенко:

Прекрасно то, что я попала сюда. Спасибо за наше прекрасное теперешнее и будущее.