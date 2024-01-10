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Активисты БРСМ присоединились к марафону «От всей души» в Минске

10 января 2024 17:34
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Благотворительный проект «От всей души» продолжает дарить радость и внимание старшему поколению. К доброй инициативе присоединилась активная молодежь Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Активисты БРСМ присоединились к марафону «От всей души» в Минске-1

Представители БРСМ отправились в гости к постояльцам дома-интерната для пенсионеров и инвалидов Партизанского района. С собой юноши и девушки привезли не только подарки. Талантливая молодежь подготовила для проживающих концертную программу – вокальные и хореографические номера. К слову, предпочтения по музыкальному плейлисту постояльцы озвучили заранее. В основном это популярные советские хиты.

Активисты БРСМ присоединились к марафону «От всей души» в Минске-4

Таиса Князева:
Мы, поколение «золотого» возраста, окунулись в молодость. Нам приятно видеть молодежь, которая созидает, желает приносить радость нам, окружает нас своим вниманием, своим добром.

Активисты БРСМ присоединились к марафону «От всей души» в Минске-7

Надежда Ильюшенко:
Прекрасно то, что я попала сюда. Спасибо за наше прекрасное теперешнее и будущее.

Активисты БРСМ присоединились к марафону «От всей души» в Минске-10

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Мы видим, с каким теплом в душе и трепетом наше старшее поколение ждет таких встреч. Мы очень долго готовились к этому мероприятию. Это ежедневные репетиции, подбор репертуара, в том числе и подготовка подарков. Абсолютное понимание у нас было и с руководством центра, всяческую поддержку нам оказали, все необходимые нюансы были учтены. Нам очень легко и просто было взаимодействовать.

# Благотворительная акция # общество # Константин Андрусевич # Новости Минска и Минской области

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