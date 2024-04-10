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Активисты «Белой Руси» и администрация Советского района посетили бывшую узницу концлагеря «Озаричи»

10 апреля 2024 19:16
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Сказать слова признательности и уважения за мужество и оптимизм. В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей представители администрации Советского района совместно с активистами общественного объединения «Белая Русь» посетили Надежду Лось, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Активисты «Белой Руси» и администрация Советского района посетили бывшую узницу концлагеря «Озаричи»-1

Будучи шестилетним ребенком, она окунулась в ад концлагеря «Озаричи». 10 дней холода, голода и надежды на спасение. Забыть это невозможно. Всего в Советском районе проживают 15 ветеранов Великой Отечественной войны и около 200 узников концлагерей.

Активисты «Белой Руси» и администрация Советского района посетили бывшую узницу концлагеря «Озаричи»-4

Надежда Лось, бывшая узница концлагеря «Озаричи»:
Для этого лагеря было выбрано заболоченное, болотистое место, обнесено колючей проволокой, поставлены вышки. И кроме того, заминировано. И вот на эту мерзлую землю, а температура тогда выдалась… Все вспоминают, что было ночью 15 градусов, а днем 7-8 градусов тепла.

Активисты «Белой Руси» и администрация Советского района посетили бывшую узницу концлагеря «Озаричи»-7

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
Заботимся о ней в том числе через наши центры социального обслуживания. Очень большую работу проводят наши школы, учебные заведения района, высшие учебные заведения. Молодежь наша помнит о тех, кто завоевал им великую Победу.

Активисты «Белой Руси» и администрация Советского района посетили бывшую узницу концлагеря «Озаричи»-10

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля. На территории нашей страны в годы войны было создано более 260 фабрик смерти. Там оборвались свыше 1,5 миллиона жизней.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Ананич

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