Активисты «Белой Руси» и администрация Советского района посетили бывшую узницу концлагеря «Озаричи»

Сказать слова признательности и уважения за мужество и оптимизм. В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей представители администрации Советского района совместно с активистами общественного объединения «Белая Русь» посетили Надежду Лось, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будучи шестилетним ребенком, она окунулась в ад концлагеря «Озаричи». 10 дней холода, голода и надежды на спасение. Забыть это невозможно. Всего в Советском районе проживают 15 ветеранов Великой Отечественной войны и около 200 узников концлагерей.

Надежда Лось, бывшая узница концлагеря «Озаричи»:

Для этого лагеря было выбрано заболоченное, болотистое место, обнесено колючей проволокой, поставлены вышки. И кроме того, заминировано. И вот на эту мерзлую землю, а температура тогда выдалась… Все вспоминают, что было ночью 15 градусов, а днем 7-8 градусов тепла.

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:

Заботимся о ней в том числе через наши центры социального обслуживания. Очень большую работу проводят наши школы, учебные заведения района, высшие учебные заведения. Молодежь наша помнит о тех, кто завоевал им великую Победу.