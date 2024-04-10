В стационарных учреждениях Минска для пожилых и инвалидов расширят количество мест

Количество мест в стационарных учреждениях столицы для пожилых и инвалидов в ближайшие 3 года увеличится на 400. В 2024-м планируют ввести в эксплуатацию центр социальной реабилитации «Росток», также идет строительство корпусов пансионатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоит отметить, в Минске наблюдается тенденция к увеличению продолжительности жизни. Вместе с этим растет количество пожилых граждан, нуждающихся в социальной помощи. Почти четверть жителей столицы старше трудоспособного возраста. Различные виды социальных услуг получают свыше 27 тысяч человек. Наиболее востребованы – дневной присмотр и помощь сиделки.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

С целью выявления спектра лиц, которые нуждаются в наших услугах, мы проводим ежегодное обследование. Обязательно этому обследованию подлежат лица одинокие, одинокие инвалиды, одинокие пожилые граждане, также не обходим вниманием такую категорию, как ветеранов войны. Если в домашних условиях невозможно создавать комфорт и уют для человека, у нас работает ряд стационарных учреждений, которые позволяют человеку жить в комфортных условиях.