В БГПУ состоялось распределение – 16 молодых специалистов пополнят ряды педагогов Минской области

16 молодых специалистов пополнят в ближайшее время ряды педагогов Минской области. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка провел распределение выпускников факультета дошкольного образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего 120 человек. Университет плотно сотрудничает с учебными заведениями, где студенты проходят практику во время учебы. Как результат – более 100 студентов имеют персональные запросы на распределение.

Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка:

Учреждения дошкольного образования столицы, Минской области и других регионов получат уже квалифицированных, состоявшихся специалистов. И мы надеемся, что девчата будут работать очень достойно. Почему? Для того чтобы обеспечить образование и воспитание подрастающего поколения – самых младших наших деток.

Быть достойным наставником – мечта многих с детства. Минский педуниверситет – ведущий вуз этого профиля, который открывает двери в уважаемую профессию. Ее выбирают по зову сердца.

Ангелина Сильванович, студентка БГПУ:

Я действительно выбирала, к чему лежит у меня душа. Я очень хотела работать воспитателем и уже давно определилась. Я очень люблю детей и я не вижу себя в другой профессии.

Ирина Латыник, студентка БГПУ:

Меня переполняет множество эмоций, как радостных, так и волнительных. Все-таки я поеду, ну можно так сказать, далеко от дома и это будет интересный опыт. И немножко волнительно.