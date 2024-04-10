В Минске прошёл первый Единый день приёма граждан депутатами Мингорсовета

Важно слышать просьбы людей и помочь каждому. Первый Единый день приема граждан депутатами Мингорсовета нового созыва прошел в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Важно слышать просьбы людей и помочь каждому. Первый Единый день приема граждан депутатами Мингорсовета нового созыва прошел в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обратиться минчане могли в администрацию любого района вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Народные избранники общались с жителями столицы с 8:00 до 20:00. Так, например, в Заводском районе спектр обращений достаточно широк. Традиционно это вопросы, касающиеся жилья и сферы ЖКХ. Люди также интересовались возможностью получения путевок в летние оздоровительные лагеря.
Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Граждане могут обращаться как непосредственно очно, приходя на прием к депутату, так и по телефону. Эти звонки, обращения регистрируются, оказывается необходимая консультативная помощь. Уже варианты решения обращения граждан будут доведены до них.
Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов:
Конечно, не все вопросы можно сразу решить. И вообще, некоторые нельзя все же, и в законодательство упирается, и если касается таких основных вопросов. Это по застройке, особенно старой, советской застройке Минска. Но если есть возможность, всегда людям протянут руку помощи.
Отметим, Единый день депутата теперь проходит каждую вторую среду месяца. Следующий прием граждан состоится 8 мая.