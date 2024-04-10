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В Минске прошёл первый Единый день приёма граждан депутатами Мингорсовета

10 апреля 2024 19:16
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Важно слышать просьбы людей и помочь каждому. Первый Единый день приема граждан депутатами Мингорсовета нового созыва прошел в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошёл первый Единый день приёма граждан депутатами Мингорсовета-1

Обратиться минчане могли в администрацию любого района вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Народные избранники общались с жителями столицы с 8:00 до 20:00. Так, например, в Заводском районе спектр обращений достаточно широк. Традиционно это вопросы, касающиеся жилья и сферы ЖКХ. Люди также интересовались возможностью получения путевок в летние оздоровительные лагеря.

В Минске прошёл первый Единый день приёма граждан депутатами Мингорсовета-4

Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Граждане могут обращаться как непосредственно очно, приходя на прием к депутату, так и по телефону. Эти звонки, обращения регистрируются, оказывается необходимая консультативная помощь. Уже варианты решения обращения граждан будут доведены до них.

В Минске прошёл первый Единый день приёма граждан депутатами Мингорсовета-7

Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов:
Конечно, не все вопросы можно сразу решить. И вообще, некоторые нельзя все же, и в законодательство упирается, и если касается таких основных вопросов. Это по застройке, особенно старой, советской застройке Минска. Но если есть возможность, всегда людям протянут руку помощи.

В Минске прошёл первый Единый день приёма граждан депутатами Мингорсовета-10

Отметим, Единый день депутата теперь проходит каждую вторую среду месяца. Следующий прием граждан состоится 8 мая.

# Прием граждан # общество # Евгений Пустовой # Ольга Солдатова

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