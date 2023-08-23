Григорий Азарёнок передал военным в Донбассе иконы, детские рисунки и святую воду

Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок:

Мы к вам с приятной ответственной миссией от наших белорусов, православных прихожан, от нашей известной матушки Гавриилы, просто от неравнодушных людей, от детишек. Зачитаю: «Дорогие наши защитники! Меня зовут Мирослава. Я живу в Минске вместе с моей младшей сестренкой Яночкой. Мы рисовали для вас эти рисунки, у нас в Минске есть монумент в честь Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо, что защищаете наше общее Отечество, общую Родину. Мы ждем ваше возвращение домой живыми, здоровыми и обязательно с победой. Молимся о вас, да хранит вас Господь». Тут тот самый рисунок нашей площади Победы, который символизирует наше единство, нашу Великую Победу и борьбу с нацизмом, которую сейчас ведем.

Григорий Азаренок:

Тут такое солнце, мирное небо. Две сестры, Беларусь и Россия, мы вместе, ждем победы. Это Яна, два года. И вот тут очень много таких рисунков, я так покажу на камеру. Это все для ваших бойцов, они сейчас, наверное, на самом тяжелом направлении против самого подготовленного врага, бывшего батальона «Азов». Это история нашей победы над нацизмом. Здесь сотни рисунков, все это для ваших бойцов.

– Спасибо, обязательно всем передадим.

– И здесь иконки, молитвословы от наших одних из самых намоленных монастырей, Гродненского, Жировичского, от православных людей для тех воинов, которые защищают. Святая вода из Жировичей, из нашего монастыря. Спасибо вам огромное.