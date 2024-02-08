К многодетной семье из Минской области пришли в гости сотрудники МЧС и рассказали о правилах пожарной безопасности

Новости Беларуси. В Минской области с начала года произошло свыше 130 пожаров. Количество жертв – более двух десятков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За сухими цифрами – человеческие жизни. Сейчас все меры направлены на профилактику. Чтобы сократить количество трагедий, представители МЧС проверяют частные дома и квартиры, проводят разъяснительные беседы. Как проходят такие выезды, увидела Екатерина Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

В Клецке сотрудники МЧС отправились в рейд. Чтобы проверить наличие пожарных извещателей, а также провести с детьми интерактив на знание правил безопасности.

По улице Советской, 93 живет многодетная семья Крупских. Татьяна с мужем воспитывают шестерых детей. Самому младшему Севе полтора года. Старшему Арсению 16 лет. Так как детишек много, безопасность превыше всего. Сотрудники МЧС провели беседу, показали профилактический мультфильм и поиграли. Все, чтобы информация закрепилась. А маме предложили пройти тест – вопросы по технике безопасности. А главный на повестке – есть ли пожарный извещатель в квартире?