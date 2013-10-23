В Мозырском порту готов отправиться в дальний рейс единственный в Беларуси теплоход класса «река-море»

Новости Беларуси. На Припяти готовится к рейсу первое и единственное отечественное судно, способное выходить в море. «Надежда» – последний теплоход, спущенный на воду легендарным Гомельским судостроительным заводом. Реанимированный спустя 10 лет он может заново открыть для белорусских речников давно забытые горизонты: в Черном море и Дунае.

Теплоход класса «река-море» «Надежда» – судно во всех отношениях уникальное. Второго такого просто нет на планете. Однако более 10 лет теплоход оставался невостребованным. Но в 2013 году «Надежда» обрела вторую молодость. И сегодня – это единственное в стране судно, способное хоть сейчас совершить морское путешествие.

В переоборудование судна вложили относительно немного – 30 тысяч долларов. Компас, GPS-навигатор, система идентификации и даже спасательный плот с запасом провизии – все это ни к чему речным судам, но «Надежда» – другое дело. По классу она имеет право на морское прибрежное плавание. Это значит, что для нее открыты большие водохранилища, широкий и глубокий нижний Днепр, Черное море и Дунай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На бортовом радаре «Надежды» пока все статично. Движения в мозырском порту сегодня немного. Основные грузы – речной песок и щебень из Микашевичей. Но объемы скромные – не то, что раньше.

Анатолий Перышкин, механик-сменный капитан теплохода «Надежда»:

Раньше, поднимаешься по реке наверх, если я иду, поднимаюсь, встречный должен пропускать. Так иногда приходится по часу стоять, чтобы пропустить всех встречных. Там есть узкие места, где надо пропускать. Сейчас можно пройти несколько суток и никого не встретить.

Началом новой эпохи флота может стать первый рейс «Надежды». Именно о нем мечтает вся команда. За эту навигацию, практически реанимировавшую теплоход.

Александр Соловей, моторист теплохода «Надежда»:

Нам же сразу сказали, что «Надежда» должна же пойти Херсон. Мы таили себя надеждами, что пойдем еще летом, попадем на море, хотя бы просто ноги поплескать. Ну, как видите, пока стоим. Может быть, в следующей навигации и пойдем.

Кстати, экипаж у «Надежды» боевой. Бывалым капитану, механику и штурманам в помощь три студента Светлогорского индустриального колледжа и Гомельского лицея речфлота. Среди них – единственная в стране девушка-моторист. Сердце отцовского трактора Светлана впервые разобрала в 10 лет. Сегодня с легкостью управляется с 300-сильными судовыми двигателями.

Светлана, моторист теплохода «Надежда»:

Двигатель – 12-цилиндровый, четырехтактный, судовой, не реверсивный, на 300 «лошадей».

Теплоход уникален еще и тем, что это самое большое транспортное средство в Беларуси вообще. Его грузоподъемность – 725 тонн. Плюс к этому «Надежда» может везти под бортом приставку, которая берет еще до тысячи тонн. Хватило бы глубины да были бы заказы.