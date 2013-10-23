Узница Минского гетто, пережившая все ужасы войны, презентовала в Минске свою книгу

Новости Беларуси. Листая страницы истории. Необычную книгу 23 октября презентовали в Минске. Ее автор – узница Минского гетто, которой удалось пережить все ужасы той войны.

Эту книгу она посвятила своим родителям. Их не стало, когда ей было всего шесть. Майя Исааковна еле сдерживает слезы. Уж очень больно вспоминать прошлое.

Майя Левина-Крапина, узница Минского гетто:

В гетто не было ни магазинов, ни воды, ни электричества. Что я помню про гетто, это была страшная антисанитария, все было огорожено колючей проволокой. Из гетто мы выходить не могли.

Брат работал, дедушка работал, папа погиб в первом погроме.

Среди тех немногих, кому удалось выжить, оказалась и маленькая Майя. Из гетто ее вывел старший брат. Они бежали несколько суток. До ближайшего партизанского отряда было 100 километров. «Жуткая картина до сих пор перед глазами» – рассказывает Майя Исааковна. За колючей проволокой она потеряла почти все семью: сестер, дедушку и родителей, сообщили в программе .

Майя Левина-Крапина, узница Минского гетто:

Строились малины, подвалы, чтобы там скрываться. Ночью выносили землю. Это типа погреба. И когда в один из погромов мы спустились туда, то сидели там три дня. Просто были прижаты друг к другу, не могли ни пошевелиться, ничего.

Когда мама вышла из малины, мы услышали крик ее. Она кричала таким криком, что до сих пор он стоит у меня в ушах. Наша сестричка была мертва. Она задохнулась.

Людвиг Гутман. Это имя Ирина Сергеевна запомнила на всю жизнь. Ведь именно ему она обязана жизнью. Немецкий солдат пожалел младенца и, рискуя собственной жизнью, вынес ребенка из лагеря смерти. И сегодня женщина плачет. От радости, что жива, и от горести того, что так и не узнала своих настоящих родителей.

Ирина Бохорова, узница Минского гетто:

Меня спас немецкий солдат, который работал в Тростенце и сам сидел как антифашист. Он меня спас и принес людям, около которых работал на войлочной фабрике.

Во время войны сиротой осталась и Алиса Зусман. Ее семья оказалась на улице только потому, что родители были евреями. Малышку вместе с братом пожалели соседи и тайно отправили в детский дом. Отец ушел в партизанский отряд. О вот о судьбе мамы Алиса Романовна никогда ничего не узнает.

Алиса Зусман, узница Минского гетто:

Было очень голодно и холодно. Мы ходили по полям, собирали эту картошку мерзлую. Мы были такие страшные, но мы не замечали, потому что все были такие худые и страшные.

У каждой из них своя история. Они собираются вместе и в своих рассказах вновь переживают все заново. С годами, кажется, становится легче. Но то, что произошло в гетто, они не забудут никогда.