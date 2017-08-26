Акция «Велком бегом» на самом деле всенародная: каждый километр – это рубль на покупку оборудования для РНПЦ
Новости Беларуси. В столичном парке Победы 26 августа впервые прошел благотворительный парный забег «1+1». Идея марафона – помочь детям с тяжелыми заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фотофакт: благотворительный забег «1+1» в парке Победы
Преодолеть дистанцию можно было как самостоятельно, так и в компании с начинающим бегуном. С этого мероприятия в Беларуси стартует масштабная благотворительная инициатива «Velcom – бегом». В течение 10 дней каждый белорус сможет помочь детям. Для этого надо будет пробежать со смартфоном и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. А после выложить результаты забега в соцсети c указанием даты и километража с хештегом #велкомбегом (#velcombegom).
Каждый километр марш-броска организаторы переведут в рубли.
Средства пойдут на покупку оборудования для Республиканской детской больницы медицинской реабилитации.
Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:
Акция «Velcom – бегом» на самом деле всенародная. Мы сотрудничаем с беговыми движениями, с клубами. Послы проекта «Velcom – бегом» есть сейчас почти в каждом городе Беларуси. В течение этих 10 дней они будут подогревать интерес и своим примером показывать, пытаться привлекать других к этой акции.
Галина Родионова, главврач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Мы не первые в качестве бенефициаров будем участвовать в этой акции, потому что это получение финансовых средств по результатам этой акции, на которые мы купим необходимое оборудование, которое нам на сегодняшний день очень и очень нужно.
Акция направлена также и на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов.
К слову, в благотворительных пробежках могут принять участие и наши соотечественники, живущие за рубежом.