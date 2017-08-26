Реставратор, изготовитель творога и пасечник: новые специальности и кружки появятся в Минской области

Новости Беларуси. Подготовку по нескольким новым специальностям начинают в этом учебном году в ССУЗах Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Борисовском строительном лицее впервые провели набор в группу реставраторов. А в Слуцком колледже пищевой промышленности будут обучать изготовителей творога. Некоторое время профессия была не востребована, теперь же предприятия готовы платить хорошие деньги такому специалисту.

О развитии образования столичного региона и планах на будущее говорили 26 августа педагоги Минской области.

На традиционный августовский педсовет собрались преподаватели из всех районов. Коллеги обсудили широкий круг вопросов, но обновленные учебные программы стали основной темой дискуссии.