Фотофакт: благотворительный забег «1+1» в парке Победы

Преодолеть дистанцию можно было как самостоятельно, так и в компании с опытными атлетами. Идея забега – помочь детям с тяжелыми заболеваниями. Каждый километр марафона будет переведен в рубли, средства пойдут на покупку оборудования в Республиканскую детскую больницу медицинской реабилитации.

Новости Беларуси. В столичном парке Победы 26 августа впервые прошел благотворительный парный забег «1+1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Которое нам на сегодняшний день очень и очень нужно.

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации: Мы не первые. В качестве бенефициаров будем участвовать в этой акции, потому что это получение финансовых средств по результатам этой акции, на которые мы купим необходимое оборудование.

Олег Лемешевский, участник забега:

Очень приятно, что мы – люди с активной социальной позицией – можем правильно проводить свой досуг. Здесь очень много людей с одинаковой жизненной позицией, здесь очень весело, интересно.

Кроме неисчерпаемого заряда бодрости и хорошего настроения, все бегуны получили памятные медали.