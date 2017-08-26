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Фотофакт: благотворительный забег «1+1» в парке Победы

26 августа 2017 12:13
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Новости Беларуси. В столичном парке Победы 26 августа впервые прошел благотворительный парный забег «1+1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышли сотни человек.

Преодолеть дистанцию можно было как самостоятельно, так и в компании с опытными атлетами. Идея забега – помочь детям с тяжелыми заболеваниями. Каждый километр марафона будет переведен в рубли, средства пойдут на покупку оборудования в Республиканскую детскую больницу медицинской реабилитации.

Фотофакт: благотворительный забег «1+1» в парке Победы-1

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Мы не первые. В качестве бенефициаров будем участвовать в этой акции, потому что это получение финансовых средств по результатам этой акции, на которые мы купим необходимое оборудование.

Которое нам на сегодняшний день очень и очень нужно.

Фотофакт: благотворительный забег «1+1» в парке Победы-4

Олег Лемешевский, участник забега:
Очень приятно, что мы – люди с активной социальной позицией – можем правильно проводить свой досуг. Здесь очень много людей с одинаковой жизненной позицией, здесь очень весело, интересно.

Кроме неисчерпаемого заряда бодрости и хорошего настроения, все бегуны получили памятные медали.

А пара самых быстрых участников отправится на Лиссабонский беговой рок-н-ролл-марафон.

# общество # Благотворительная акция # Галина Родионова # Фотофакт # Олег Лемешевский

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