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«Золотой абрикос»: 200 квадратных метров Армении в сердце Минска (фото)

26 августа 2017 17:37
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. Шумный, сытный и веселый праздник армянской культуры проходит в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей кавказского застолья угощают толмой, бастурмой и восточными сладостями, развлекают танцами и игрой на легендарном дудуке.

Камилла Шах:
В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в исполнении талантливых музыкантов ее могут услышать минчане.

«Душа абрикосового дерева» – так переводится название дудука.

«Душа армянского народа» говорят о нем сами армяне. Инструмент, без которого невозможно представить древнюю и богатую культуру Армении. Инструмент, о котором всегда говорят с «приставкой» божественный, исцеляющий.

«Золотой абрикос»: 200 квадратных метров Армении в сердце Минска (фото) -1

Давид Бадалян, музыкант:
Играют ли на нем веселую музыку? Играют. Играют и свадьбы, и танцы армянские. Но мое личное мнение – инструмент он более грустный. Именно грусть он передает лучше, чем позитив или радость.

Но немыслима Армения и без своих кулинарных традиций.

Выговорить названия многих блюд сложно. Впрочем, как и распробовать их, ведь очереди к палаткам были в прямом смысле – бесконечными. Самые продуманные гурманы предпочли узнать секреты вкусной кухни из первых уст.

«Золотой абрикос»: 200 квадратных метров Армении в сердце Минска (фото) -4

Вартан Санамянц, бренд-шеф сети ресторанов:
Без чего армянская кухня не может существовать? Без армян! Но армянская кухня не может существовать без зелени, это 100 %. То блюдо, которое мы сегодня представляем, в аутентичном исполнении имеет более 18 сортов зелени.

Сегодня в Беларуси проживают около 10 тысяч армян.

У диаспоры есть своя  воскресная школа, в которой дети изучают язык, историю и литературу своей страны. Молодежь организует спортивные и традиционные праздники. При этом многие армяне были рождены и выросли в Беларуси.

«Золотой абрикос»: 200 квадратных метров Армении в сердце Минска (фото) -7

Олег Есаян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь:
Наша община, наряду с другими, обладает всеми необходимыми условиями для спокойного свободного проживания, труда и созидания. И что для армянина исключительно важно – для сохранения этнической самобытности. И та исключительная толерантность, которой обладает ваш народ – вот это у него в крови.

А карнавал национальных культур в Верхнем городе продолжается. Уже 27 августа минчан позовет далекий и чарующий мир Индии.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Армения # Камилла Шах # Давид Бадалян # Вартан Санамянц # Олег Есаян

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