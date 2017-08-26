«Золотой абрикос»: 200 квадратных метров Армении в сердце Минска (фото)

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Шумный, сытный и веселый праздник армянской культуры проходит в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей кавказского застолья угощают толмой, бастурмой и восточными сладостями, развлекают танцами и игрой на легендарном дудуке. Камилла Шах:

В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в исполнении талантливых музыкантов ее могут услышать минчане. «Душа абрикосового дерева» – так переводится название дудука. «Душа армянского народа» говорят о нем сами армяне. Инструмент, без которого невозможно представить древнюю и богатую культуру Армении. Инструмент, о котором всегда говорят с «приставкой» божественный, исцеляющий.

Давид Бадалян, музыкант:

Играют ли на нем веселую музыку? Играют. Играют и свадьбы, и танцы армянские. Но мое личное мнение – инструмент он более грустный. Именно грусть он передает лучше, чем позитив или радость. Но немыслима Армения и без своих кулинарных традиций. Выговорить названия многих блюд сложно. Впрочем, как и распробовать их, ведь очереди к палаткам были в прямом смысле – бесконечными. Самые продуманные гурманы предпочли узнать секреты вкусной кухни из первых уст.

Вартан Санамянц, бренд-шеф сети ресторанов:

Без чего армянская кухня не может существовать? Без армян! Но армянская кухня не может существовать без зелени, это 100 %. То блюдо, которое мы сегодня представляем, в аутентичном исполнении имеет более 18 сортов зелени. Сегодня в Беларуси проживают около 10 тысяч армян. У диаспоры есть своя воскресная школа, в которой дети изучают язык, историю и литературу своей страны. Молодежь организует спортивные и традиционные праздники. При этом многие армяне были рождены и выросли в Беларуси.