«Золотой абрикос»: 200 квадратных метров Армении в сердце Минска (фото)
Новости Беларуси. Новости Беларуси. Шумный, сытный и веселый праздник армянской культуры проходит в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостей кавказского застолья угощают толмой, бастурмой и восточными сладостями, развлекают танцами и игрой на легендарном дудуке.
Камилла Шах:
В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в исполнении талантливых музыкантов ее могут услышать минчане.
«Душа абрикосового дерева» – так переводится название дудука.
«Душа армянского народа» говорят о нем сами армяне. Инструмент, без которого невозможно представить древнюю и богатую культуру Армении. Инструмент, о котором всегда говорят с «приставкой» божественный, исцеляющий.
Давид Бадалян, музыкант:
Играют ли на нем веселую музыку? Играют. Играют и свадьбы, и танцы армянские. Но мое личное мнение – инструмент он более грустный. Именно грусть он передает лучше, чем позитив или радость.
Но немыслима Армения и без своих кулинарных традиций.
Выговорить названия многих блюд сложно. Впрочем, как и распробовать их, ведь очереди к палаткам были в прямом смысле – бесконечными. Самые продуманные гурманы предпочли узнать секреты вкусной кухни из первых уст.
Вартан Санамянц, бренд-шеф сети ресторанов:
Без чего армянская кухня не может существовать? Без армян! Но армянская кухня не может существовать без зелени, это 100 %. То блюдо, которое мы сегодня представляем, в аутентичном исполнении имеет более 18 сортов зелени.
Сегодня в Беларуси проживают около 10 тысяч армян.
У диаспоры есть своя воскресная школа, в которой дети изучают язык, историю и литературу своей страны. Молодежь организует спортивные и традиционные праздники. При этом многие армяне были рождены и выросли в Беларуси.
Олег Есаян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь:
Наша община, наряду с другими, обладает всеми необходимыми условиями для спокойного свободного проживания, труда и созидания. И что для армянина исключительно важно – для сохранения этнической самобытности. И та исключительная толерантность, которой обладает ваш народ – вот это у него в крови.
А карнавал национальных культур в Верхнем городе продолжается. Уже 27 августа минчан позовет далекий и чарующий мир Индии.