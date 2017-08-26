Это большое-большое счастье: частица мощей Марии Магдалины прибыла в Минск из Одессы

Новости Беларуси. В эти минуты у стен Свято-Духова кафедрального собора собралось огромное число прихожан. Все они пришли на площади, чтобы поклониться мощам святой Марии Магдалины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад специальным кортежем они были доставлены из Одессы.