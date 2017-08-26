Это большое-большое счастье: частица мощей Марии Магдалины прибыла в Минск из Одессы
Новости Беларуси. В эти минуты у стен Свято-Духова кафедрального собора собралось огромное число прихожан. Все они пришли на площади, чтобы поклониться мощам святой Марии Магдалины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько часов назад специальным кортежем они были доставлены из Одессы.
У стен храма ковчег встречал митрополит Минский и Заславский Павел.
Мария Магдалина – одна из мироносиц, была в числе первых свидетельниц Воскресения Христа.
С ее именем связывают появление пасхальных яиц. Считается, что святая защищает от колдовства и отпускает семь смертных грехов.
Прихожане:
Она за Господом шла, потом пошла проповедовать Господа. И уже когда это все, пошла проповедовать с учениками.
И вот ее прославляют, и она много исцеляет людей.
Это большое-большое счастье, привезли мощи для нас. Мы будем ходить, поклоняться им, молиться им, просить Господа о здоровье, о счастье.
Мощи святой Марии Магдалины сейчас находятся в Западной Европе.
В страны запада их перенесли из Константинополя в эпоху Крестовых походов. А их частица, которая и прибыла в Беларусь, хранилась в одном из мужских монастырей Одессы.