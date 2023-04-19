За границей он стоит полмиллиона долларов. В Беларуси используют новейший метод лечения онкологии

Рост случаев онкологических заболеваний диктует необходимость в разработке новых методов обнаружения и лечения злокачественных образований. Одно из современных и перспективных направлений – CAR-T-терапия.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, врач высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук:

В настоящий момент мы можем сказать, что CAR-T-терапия – это тот метод, который находится на некой вершине этих разработок в борьбе с некоторыми опухолевыми поражениями. Метод появился совсем недавно, не более, наверное, полутора лет назад. В настоящее время, по крайней мере в нашем центре, мы занимаемся тем, что применяем этот метод для лечения пациентов с некоторыми видами лимфом. Все, что касается CAR-T-терапии, можно отнести к иммунотерапии. Еще в 80-е годы прошлого столетия появились первые работы о том, что иммунотерапия каким-то образом может помогать в лечении злокачественных опухолей. У больного из организма берут лимфоциты и изменяют их, чтобы они боролись с опухолью.

Татьяна Дорошенко, заведующая онкологическим отделением клеточных технологий РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, кандидат биологических наук:

Эта операция называется аферез. Эти клетки активируем, они начинают делиться. Мы вводим в них генетическую информацию химерного антигенного рецептора, он в себе объединяет и функцию распознавания белка опухолевого, и активации. То есть встретил опухоль, распознал и тут же активировался, начал делиться, начал бороться с нею. Могут быть достаточно грозные осложнения. Наши врачи научились уже с ними справляться. Это синдром выброса цитокинов (цитокиновый шторм), и нейротоксичность. Сергей Поляков:

На сегодняшний момент мы имеем опыт лечения восьми пациентов с такой ситуацией, когда по сути дела пациентам не могли помочь, они исчерпали все возможности стандартной терапии, болезнь продолжала прогрессировать, в 80 % случаев мы добились полного уничтожения опухоли. Мы имеем хорошие результаты, то есть у пациента не вернулась его болезнь. Метод очень дорогостоящий, в зарубежных клиниках стоимость лечения может доходить до полумиллиона долларов, однако благодаря тому, что ряд этапов разработан в нашей стране, у нас это значительно дешевле, а для граждан Беларуси и вовсе бесплатно. Сергей Поляков:

Дальнейшее развитие CAR-T-терапии идет в направлении того, чтобы применять этот метод у первичных пациентов, то есть когда только выявлено еще без химиотерапии, сразу начинать лечение с этого вида иммунотерапии. Мы можем конкретно активизировать лимфоциты в борьбе с этими клетками, чтобы потом они уже начали проникать в опухоль и уничтожать. Почему мы пока только можем это сделать с определенными видами лимфомы, потому что мы четко знаем, какие клетки препятствуют.