Акция «Чудеса на Рождество» исполняет детские мечты. Вот как можно принять в ней участие

Они случаются – стоит только поверить. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» исполняет мечты.

Молодежная инициатива БРСМ и Белорусской республиканской пионерской организации в 2022 году снова пополнит копилку добрых дел национального новогоднего проекта «Наши дети».

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ: Более 250 мероприятий у нас пройдет по всей стран, и, конечно, внимание волонтеров будет уделено соцучреждениям (инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей). А сегодня мы даем старт этому проекту, и помогут нам в этом символы наступающего года – наши крольчата.

Каждый из вас – чуточку волшебник, потому что совершает добрый дела и поступки, делает этот мир лучше и добрее, дает надежду тем, кто ее уже потерял.

Подарить волшебство тем, кто так его ждет, легко. Обратитесь в районный комитет Союза молодежи и оставьте новогодний презент в сказочном ларце.

Александра Гончарова:

Конечно, каждому ребенку в преддверии праздника приятно получить как сладкий подарок, так конструктор или развивающую игрушку.

Марафон желаний продлится до 14 января. Будьте уверены, ваш гостинец обязательно найдет своего адресата. Рождество – время чудес.