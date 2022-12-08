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Акция «Чудеса на Рождество» исполняет детские мечты. Вот как можно принять в ней участие

08 декабря 2022 07:31
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Они случаются – стоит только поверить. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» исполняет мечты.

Акция «Чудеса на Рождество» исполняет детские мечты. Вот как можно принять в ней участие-1

Молодежная инициатива БРСМ и Белорусской республиканской пионерской организации в 2022 году снова пополнит копилку добрых дел национального новогоднего проекта «Наши дети».

Акция «Чудеса на Рождество» исполняет детские мечты. Вот как можно принять в ней участие-4

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Более 250 мероприятий у нас пройдет по всей стран, и, конечно, внимание волонтеров будет уделено соцучреждениям (инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей). А сегодня мы даем старт этому проекту, и помогут нам в этом символы наступающего года наши крольчата.

Акция «Чудеса на Рождество» исполняет детские мечты. Вот как можно принять в ней участие-7

Каждый из вас – чуточку волшебник, потому что совершает добрый дела и поступки, делает этот мир лучше и добрее, дает надежду тем, кто ее уже потерял.

Акция «Чудеса на Рождество» исполняет детские мечты. Вот как можно принять в ней участие-10

Подарить волшебство тем, кто так его ждет, легко. Обратитесь в районный комитет Союза молодежи и оставьте новогодний презент в сказочном ларце.

Александра Гончарова:
Конечно, каждому ребенку в преддверии праздника приятно получить как сладкий подарок, так конструктор или развивающую игрушку.

Марафон желаний продлится до 14 января. Будьте уверены, ваш гостинец обязательно найдет своего адресата. Рождество – время чудес.

Акция «Чудеса на Рождество» исполняет детские мечты. Вот как можно принять в ней участие-13

Дед Мороз:
Поздравляю с наступающим Новым годом всех самых лучших девчонок и мальчишек, желаю счастья, здоровья, исполнения желаний. И, конечно, чтобы в грядущем году было все у вас в ладу.

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# Благотворительная акция # общество # Александра Гончарова # Дед Мороз # Вероника Макаревич # Фотофакт

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