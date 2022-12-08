Жлобинский историко-краеведческий музей награждён грамотой Министерства культуры

Новости Беларуси. Жлобинский историко-краеведческий музей удостоен грамоты Министерства культуры Беларуси и отмечен специальным дипломом жюри национального музейного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит сказать, что особое место в экспозиции отведено теме геноцида белорусского народа во время оккупации. На территории района находится несколько массовых захоронений мирных жителей, а также мемориальный комплекс детям – жертвам войны в деревне Красный Берег. История детского концлагеря и стала основой для инсталляции, представленной на форуме.

Нина Шрейтер, директор Жлобинского историко-краеведческого музея:

Экспозиция, которую мы представляли, была посвящена вот этому событию – дети в годы войны. Реконструкция событий в ходе экспозиции была показана. Мы представили воспоминания узников малолетних краснобережского лагеря. Кроме этого, мы показывали события, которые в целом связаны с вопросом геноцида и гибели мирного населения.