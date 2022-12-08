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Курсантов Военной академии экзаменуют под Борисовом

08 декабря 2022 06:17
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Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом накануне стартовала экзаменационная сессия курсантов общевойскового факультета Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсантов Военной академии экзаменуют под Борисовом-1

Будущие офицеры выполнили контрольные упражнения по вождению боевых машин. Экипажи преодолели специальную трассу с многочисленными препятствиями. Также курсанты отработали погрузку боевой машины на большегрузный прицеп.

Курсантов Военной академии экзаменуют под Борисовом-4

Дмитрий Сулимов, преподаватель общевойскового факультета Военной академии Беларуси:
В ходе выполнения упражнений они преодолевали три прохода в минно-взрывном заграждении, макет колейного моста, участок заграждения и маневрирования, противотанковый ров с проходом, прямой ограниченный проход. Кроме того, одним из элементов является также скоростной участок местности.

Курсантов Военной академии экзаменуют под Борисовом-7

По итогам занятия все показали достойные результаты и крепкие навыки по управлению боевыми машинами. Экзамен пройден успешно.

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# Военные учения # общество # Дмитрий Сулимов # Фотофакт

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