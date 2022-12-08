Метель и гололёд. 8 декабря в Беларуси сохранятся непростые погодные условия

Новости Беларуси. Непростые погодные условия сохранятся в Беларуси 8 декабря. Белгидромет предупреждает о таком метеорологическом явлении, как гололед и гололедица. К тому же верные спутники зимы – метель и порывистый ветер – не станут исключением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим следует быть предельно осторожными на дорогах как водителям, так и пешеходам. Только за две недели в Беларуси зарегистрированы свыше 5 000 пострадавших от гололедных травм, из которых 1 200 – дети. В зимнее время количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в два-три раза. Потенциально травмоопасные места – ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, а также горки, в том числе детские. Поэтому и водителям, и пешеходам стоит притормозить. Первым соблюдать скоростной режим, а вторым не торопиться и выбирать удобную обувь.