Прямой эфир

Метель и гололёд. 8 декабря в Беларуси сохранятся непростые погодные условия

08 декабря 2022 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Непростые погодные условия сохранятся в Беларуси 8 декабря. Белгидромет предупреждает о таком метеорологическом явлении, как гололед и гололедица. К тому же верные спутники зимы – метель и порывистый ветер – не станут исключением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метель и гололёд. 8 декабря в Беларуси сохранятся непростые погодные условия-1

В связи с этим следует быть предельно осторожными на дорогах как водителям, так и пешеходам. Только за две недели в Беларуси зарегистрированы свыше 5 000 пострадавших от гололедных травм, из которых 1 200 – дети. В зимнее время количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в два-три раза. Потенциально травмоопасные места – ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, а также горки, в том числе детские. Поэтому и водителям, и пешеходам стоит притормозить. Первым соблюдать скоростной режим, а вторым не торопиться и выбирать удобную обувь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приехали даже из США и ЕС. В МИД встретились с представителями белорусской диаспоры из разных стран
07 декабря 2022 19:20

Приехали даже из США и ЕС. В МИД встретились с представителями белорусской диаспоры из разных стран

«Люди ностальгируют по тому, чего никогда не видели». Почему молодёжь хочет попасть в СССР?
07 декабря 2022 19:18

«Люди ностальгируют по тому, чего никогда не видели». Почему молодёжь хочет попасть в СССР?

«Нацисты в Латвии очень обрадовались таким людям». Почему в свободной Европе закрыли телеканал «Дождь»?
07 декабря 2022 19:15

«Нацисты в Латвии очень обрадовались таким людям». Почему в свободной Европе закрыли телеканал «Дождь»?