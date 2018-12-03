Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной акции «Час кода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год в начале декабря она объединяет более 100 миллионов школьников из 180 стран.

Всю неделю занятия в школах регионов будут с приставкой IT. И речь не только об уроках информатики. Корреспондент СТВ Галина Буро искала общий язык программирования с юными айтишниками.

Одиннадцатиклассница Надежда Гулинская на языке международной дипломатии с легкостью ведет презентацию приложения для мобильных телефонов. Как тогда, на хакатоне NASA, где ее команда заняла первое место среди молодых разработчиков.