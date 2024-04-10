Акция «Боевая агитбригада» стартовала в Минске. Творческие коллективы выступят с концертами в воинских частях

Новости Беларуси. В музее истории Великой Отечественной войны сегодня, 10 апреля, дан старт акции «Боевая агитбригада». Творческие коллективы посетят воинские части, где дадут концерты и пообщаются с солдатами и офицерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны фронтовые агитбригады создавались при каждой дивизии. Они давали концерты в госпиталях, приходилось выступать во время боевых действий вблизи линии фронта, в партизанских отрядах. Наравне с солдатами и тружениками тыла артисты приближали Победу, поддерживая моральный дух и стойкость тех, от кого исход войны зависел напрямую. Нынешняя акция приурочена к 80-летию освобождения Беларуси. В ней примут участие артисты Белгосфилармонии, профессиональные и любительские коллективы из разных уголков страны.

Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:

Эта акция является тем мероприятием, которое послужит патриотическому воспитанию нашего подрастающего поколения, детей и молодежи, позволит отдать дань уважения героям ВОВ, ветеранам, отдать дань памяти тем трагическим страницам нашего прошлого, чтобы мы всегда о них помнили, не забывали, и чтобы эти трагические страницы в нашей истории не повторились никогда.

Татьяна Можар, режиссер-постановщик Белорусской государственной филармонии:

Так как эта посвящена 80-летию освобождения Беларуси, мы все считаем, что это очень важно. Будут песни тех лет, которые звучали на фронтах, во фронтовых бригадах. Мы будем разговаривать о фронтовых бригадах, которые создавались во время Великой Отечественной войны. Будем говорить о том, как прошлое влияет на наше будущее. О том, что сейчас на Западе разрушаются памятники. Но мы храним память и должны ее хранить.