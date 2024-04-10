Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний

Около 200 компаний из Беларуси, России, Китая, Израиля, Кореи, Турции, Италии и других стран представляют в Минске самые современные новинки в машиностроении и металлообработке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 200 компаний из Беларуси, России, Китая, Израиля, Кореи, Турции, Италии и других стран представляют в Минске самые современные новинки в машиностроении и металлообработке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейшая в стране специализированная выставка развернулась в футбольном манеже. Сварка, литейное производство, конструкционные материалы, ресурсосбережение: оборудование презентуют в действии. Выставка проводится уже в 18-й раз, и для многих предприятий это хорошая стартовая площадка для налаживания сотрудничества с партнерами.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Многие сегодня будут встречаться впервые и выйдут на новые контракты, которые позволят получить результаты в дальнейшем. Кооперационные связи, которые сегодня есть между нашими предприятиями, происходят благодаря в том числе и таким мероприятиям, на котором мы сегодня присутствуем.
Большая часть экспонатов под маркой «Сделано в Беларуси». Флагманы отечественного станкостроения расширили свои стенды. Новые разработки представляют ведущие предприятия Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.
Александр Панасюк, первый заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»:
Рынок сегодня обновился, ушли западные компании. Но, как показал опыт нашего государства и взаимодействия в кооперации с Российской Федерацией, ничего страшного не произошло, потому что это заставило мобилизовать наши внутренние силы, внутренние резервы наших конструкторов, технологов, чтобы создавать новые продукты.
Для участников предусмотрена масштабная деловая программа. Специалисты могут воспользоваться уникальной возможностью повышения профессионального уровня, посетив профильные конференции и семинары. Бизнес-событие объединяет интересы представителей практически всех отраслей промышленности. Работать выставка будет до 12 апреля.