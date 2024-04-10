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Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний

10 апреля 2024 13:37
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Около 200 компаний из Беларуси, России, Китая, Израиля, Кореи, Турции, Италии и других стран представляют в Минске самые современные новинки в машиностроении и металлообработке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний-1

Крупнейшая в стране специализированная выставка развернулась в футбольном манеже. Сварка, литейное производство, конструкционные материалы, ресурсосбережение: оборудование презентуют в действии. Выставка проводится уже в 18-й раз, и для многих предприятий это хорошая стартовая площадка для налаживания сотрудничества с партнерами.

Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Многие сегодня будут встречаться впервые и выйдут на новые контракты, которые позволят получить результаты в дальнейшем. Кооперационные связи, которые сегодня есть между нашими предприятиями, происходят благодаря в том числе и таким мероприятиям, на котором мы сегодня присутствуем.

Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний-7

Большая часть экспонатов под маркой «Сделано в Беларуси». Флагманы отечественного станкостроения расширили свои стенды. Новые разработки представляют ведущие предприятия Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.

Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний-10

Александр Панасюк, первый заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»:
Рынок сегодня обновился, ушли западные компании. Но, как показал опыт нашего государства и взаимодействия в кооперации с Российской Федерацией, ничего страшного не произошло, потому что это заставило мобилизовать наши внутренние силы, внутренние резервы наших конструкторов, технологов, чтобы создавать новые продукты.

Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний-13

Для участников предусмотрена масштабная деловая программа. Специалисты могут воспользоваться уникальной возможностью повышения профессионального уровня, посетив профильные конференции и семинары. Бизнес-событие объединяет интересы представителей практически всех отраслей промышленности. Работать выставка будет до 12 апреля.

# Выставки в Минске # общество # Михаил Мятликов

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