Мусульмане отмечают Ураза-байрам – Александр Лукашенко поздравил верующих с праздником

Мусульмане всего мира отмечают один из двух главных праздников в исламе – Ураза-байрам. Этот день знаменует окончание священного месяца Рамадан и является символом духовного и нравственного обновления, учит милосердию и взаимопомощи. Верующих мусульманской конфессии поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это радостное событие объединяет верующих, наполняет сердца людей добротой и ярким светом, человечностью и взаимопониманием. Наравне с представителями других конфессий, мусульмане Беларуси вносят свой вклад в сохранение традиционных ценностей, содействуют развитию уникального культурного наследия нашей страны, поддерживают атмосферу веротерпимости и открытости.