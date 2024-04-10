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Мусульмане отмечают Ураза-байрам – Александр Лукашенко поздравил верующих с праздником

10 апреля 2024 14:57
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Мусульмане всего мира отмечают один из двух главных праздников в исламе – Ураза-байрам. Этот день знаменует окончание священного месяца Рамадан и является символом духовного и нравственного обновления, учит милосердию и взаимопомощи. Верующих мусульманской конфессии поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мусульмане отмечают Ураза-байрам – Александр Лукашенко поздравил верующих с праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это радостное событие объединяет верующих, наполняет сердца людей добротой и ярким светом, человечностью и взаимопониманием. Наравне с представителями других конфессий, мусульмане Беларуси вносят свой вклад в сохранение традиционных ценностей, содействуют развитию уникального культурного наследия нашей страны, поддерживают атмосферу веротерпимости и открытости.

# Ислам # общество # Александр Лукашенко

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