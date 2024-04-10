Марина Василевская прибудет в Минск уже 11 апреля – НАН

Уже завтра, 11 апреля, первая космонавт Беларуси Марина Василевская прибудет в Минск, сообщили представители Национальной академии наук. По их информации, здоровье нашей покорительницы околоземной орбиты в норме, восстановление идет согласно программе, без каких-либо отклонений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Василевская провела на МКС 12 суток. Там она выполнила ряд биотехнологических экспериментов. Белорусские ученые получили их результаты и уже приступили к изучению материалов. Одно из направлений поможет разнообразить меню космонавтов. Прямо на МКС они смогут сами получать кисломолочный продукт в условиях невесомости. Этот проект реализуется совместно с российскими коллегами.

Василий Гурский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Полет белорусского космонавта на Международную космическую станцию является действительно торжеством нашей космонавтики. Но это не случайный и не спонтанный такой успех. Уже много десятилетий в независимой, суверенной Республике Беларусь, благодаря инициативе и поддержке Александра Григорьевича Лукашенко, у нас развивается космическая отрасль. И сегодня мы можем с уверенностью говорить, что у нас она сформирована. В настоящий момент на космическую программу работает более 20 предприятий, задействовано свыше 4 тысяч сотрудников, в том числе научных.