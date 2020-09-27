Акции протеста 27 сентября. Что происходило на минских улицах

А в воскресенье, 27 сентября, должна была пройти уже и сама якобы народная инаугурация. И тут все получилось очень забавно.

Вступление в должность Президента оппоненты называют якобы неким тайным действием. Но как назвать то, что было сегодня? Ни плана, ни конечной цели, ни смысла, ни логики и даже без действующих лиц. Вот уж действительно – тайная церемония.

Все отмечают, что мероприятие получилось скучным даже для самих участников. Людей в Минске собралось крайне мало. В регионах и вовсе митингующие исчислялись десятками. Тем не менее особо рьяные вновь перекрывали дороги, чем уже откровенно раздражали обычных горожан. Пытались любыми способами провоцировать милицию на столкновения. Но тем не менее силы правопорядка ситуацию в городе контролировали.

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