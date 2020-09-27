Медиками работают его мать, жена и двое сыновей. Легендарный врач Олег Хоров высказался об образовании в Беларуси

Новости Беларуси. О системе медицинского образования Беларуси не понаслышке знает Олег Хоров. Известный отоларинголог, профессор из семьи врачей. Медиками работают его мать, жена, двое сыновей. А общий трудовой стаж династии Шевцовых – Хоровых – 250 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Хоров, заведующий кафедрой Гродненского государственного медицинского университета, профессор:

Наша подготовка студентов находится на хорошем уровне. Мы достаточно жестко предъявляем требования к студентам. Это подтверждает и то, что если кто-то захочет ехать (что я не приветствую) за пределы нашего государства, то единственная проблема – это язык той страны пребывания. И отзывы очень хорошие о тех врачах. Мои специальности я знаю, которые уехали работать. Это как бы такой индикатор.

А что же по развитию медицины в целом? В Беларуси продолжается переход на электронные рецепты и карточки. В 2023-м планируется, что реализуют систему клинико-затратных групп. Это своеобразный переход к страховой медицине. Он создаст большую заинтересованность врачей (прежде всего государственных центров) оказывать услуги качественно.

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