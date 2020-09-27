Медиация экономит деньги конфликтующих сторон. Как в Беларуси разрешаются споры в стоматологии и пластической хирургии

Новости Беларуси. Аспект, призванный способствовать развитию медицины, – медиация. Это современный метод разрешения споров, которые, к сожалению, иногда возникают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И чаще всего (если речь о здравоохранении) касаются сферы стоматологии и пластической хирургии.

Процесс включает в себя досудебное решение проблемы. Этим занимаются медиаторы. В Беларуси таких специалистов – 800 человек.

Алеся Пухова – одна из них. Говорит, медиация экономит деньги конфликтующих сторон и позволяет решить проблему быстрее, чем суд.