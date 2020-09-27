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Медиация экономит деньги конфликтующих сторон. Как в Беларуси разрешаются споры в стоматологии и пластической хирургии

27 сентября 2020 17:30
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Новости Беларуси. Аспект, призванный способствовать развитию медицины, – медиация. Это современный метод разрешения споров, которые, к сожалению, иногда возникают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И чаще всего (если речь о здравоохранении) касаются сферы стоматологии и пластической хирургии.

Процесс включает в себя досудебное решение проблемы. Этим занимаются медиаторы. В Беларуси таких специалистов – 800 человек.

Алеся Пухова – одна из них. Говорит, медиация экономит деньги конфликтующих сторон и позволяет решить проблему быстрее, чем суд.

Медиация экономит деньги конфликтующих сторон. Как в Беларуси разрешаются споры в стоматологии и пластической хирургии-1

Алеся Пухова, медиатор:
Как правило, стороны конфликта и медиатор встречаются где-то в одном месте, садятся за стол переговоров. Медиатор определенным образом ведет эти переговоры, чтобы у каждой из сторон была возможность объяснить видение случившегося, предложить варианты разрешения ситуациии обсудить эти варианты разрешения ситуации.

Медиация экономит деньги конфликтующих сторон. Как в Беларуси разрешаются споры в стоматологии и пластической хирургии-4

То, как будет развиваться наша медицина, а вместе с ней и образование в этой сфере, покажет время. Вместе с тем неизменным (и это касается не только врачей, но и специалиста любой сферы) должно остаться одно: чувство – которому учат или которое приходит само, неважно – профессионального долга.

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# Медицина # общество # Дмитрий Боярович # Алеся Пухова # Фотофакт

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