Примет 230 воспитанников. Как продвигается строительство детского садика с бассейном на улице Чюрлёниса?

Валерия Яскевич, корреспондент:

В районе улицы Чюрлениса кипит работа. Фасад нового дошкольного здания уже готов. В сентябре прошло года строительство только начиналось. Но спустя год детский сад вот-вот примет 230 воспитанников.

Ирина Байкова, заведующий ГУО «Детский сад № 585 г. Минска»:

Строительство находится на завершающем этапе, проходят отделочные работы и проводится благоустройство территории, установлено сантехническое оборудование. Детский сад рассчитан на 12 групп: из них 2 группы будут для детей до трех лет и 10 групп от трех до семи лет.

Стены оформляют в пастельных, теплых тонах. Согласно исследованиям психологов, такие оттенки благоприятного влияют на восприятие ребенка. А вот ярких красок в помещении добавят с помощью игрового оборудования. Ирина Байкова:

Оснащение у нас уже на 80 %, полностью укомплектован бассейн, музыкальный зал, физкультурный зал. Даже установлены будут тренажеры. На данном этапе уже в штатном расписании имеется инструктор по бассейну с высшей квалификационной категорией.

Место для купания на втором этаже, что совсем нетипично. А на первом разместят современное оборудование для фильтрации воды. Учителя физического воспитания, музыкальные руководители, воспитатели, дефектологи, а также педагоги-психологи в ожидании своих будущих воспитанников. Ирина Байкова:

Одной новинкой и особенностью нашего учреждения является планировка группового помещения, которая будет совмещена со спальней, будет ограждаться декоративной перегородкой. Установлены будут рециркуляторы воздуха. Они работают для обеззараживания воздуха, работают они постоянно, даже во время нахождения ребят.